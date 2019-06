Mücken mit Zitronen und natürlichen Düften abwehren

Mücken gehören hierzulande zum Sommer und nerven besonders abends. Wie man sie von der Wohnung fernhält.

Licht zieht Stechmücken nicht an

«Die Regel 'Licht aus' bringt nichts», warnt Norbert Becker, wissenschaftlicher Direktor von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) in Waldsee in Rheinland-Pfalz. Denn Helligkeit ziehe lediglich harmlose Zugmücken an. Stechmücken hingegen orientierten sich am Blutgeruch des Menschen. Grundsätzlich halten Fliegengitter vor Fenster und Türen die Plagen aus dem Haus fern. In Kinderzimmern empfiehlt Becker, zusätzlich ein Moskitonetz über dem Bett anzubringen.