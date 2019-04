Motten im Kleiderschrank vorbeugen und bekämpfen

Wie man Kleidermotten am schnellsten wieder loswird und verhindert, dass sie sich überhaupt erst einnisten.

Es flattert aus dem Kleiderschrank heraus? In der Kleidung sind plötzlich kleine, unregelmäßige Löcher zu sehen? Oder merkwürdige Gespinste aus feinen, weißen, klebrigen Fäden finden sich auf Textilien? Dann können es Kleidermotten sein, die sich eingenistet haben. Wie man sie am besten wieder los wird und verhindert, dass sie sich überhaupt erst ansiedeln.

Kleidung nur gewaschen einlagern Fett, Schweiß, Hautschuppen und Haare auf getragener Kleidung ziehen die kleinen Nachtfalter geradezu magisch an. Winter- oder Sommerkleidung sollten daher vor dem Einlagern bis zur nächsten Saison immer gewaschen oder gereinigt werden. Damit Motten an die Kleidung gar nicht erst herankommen, ist es sinnvoll, die Kleidungsstücke in Papier- oder Plastiktüten bzw. Kleiderbeutel einzupacken und kühl zu lagern.

Kleidermotten fliegen auf Wolle Kleidermotten ernähren sich von Keratin. Das Protein ist in Wolle, Kaschmir, Pelzen und Fellen enthalten, aber eben auch in menschlichen Haaren und Hautschuppen. Ein gefundenes Fressen sind außerdem Seide und Federn. Die Raupen der Motten fressen leider auch Mischgewebe und rein synthetische Gewebe - und das obwohl sie den Kunststoff nicht verdauen können. Kleidung aus Kunstfasern kann also ebenfalls Schaden nehmen. Baumwolle und Leinen bleiben meist verschont.

Motten mit ätherischen Ölen fernhalten Natürliche Abwehrmittel gegen Kleidermotten sind ätherische Öle von Lavendel und Zedern. Zedern- oder Zirbelkieferholzstücke verströmen einen Duft, den Motten nicht mögen. Auch kleine Säckchen mit Lavendelblüten helfen. Um den Duft wieder aufzufrischen, werden die Holzstückchen ab und an mit Sandpapier neu angeraut. Lavendelsäckchen werden durchgeknetet und bei Bedarf durch neue ersetzt.

Schränke gründlich reinigen Haben die Motten dennoch zugeschlagen, müssen alle Kleidungsstücke gründlich gewaschen werden, und zwar bei mindestens 60 Grad. Für Sachen, die nicht heiß gewaschen werden dürfen, wie Wolle, gilt: ausschütteln und eine Woche in den Eisschrank legen. Auch der Kleiderschrank muss gereinigt werden, ab besten mit Essigwasser. Mit dem Staubsauger vorher auch aus den Ecken und Ritzen mögliche Motteneier heraussaugen und die Staubsaugertüte danach sofort im Hausmüll entsorgen.

Motten mit Pheromonfallen fangen Der Lockstoff in Pheromonfallen zieht nur die männlichen Tiere an. Sie bleiben in der Falle kleben und verenden. Da nie alle gefangen werden, werden die weiblichen Motten trotzdem begattet und pflanzen sich fort. Außerdem kann der eingesetzte Sexuallockstoff zusätzliche Motten von draußen in die Wohnung locken.

Schlupfwespen sind natürliche Feinde Über den Onlineversand gibt es Kärtchen mit den Eiern der Schlupfwespe zu kaufen. Sie werden einfach in den befallenen Schrank gehängt. Die Wespen schlüpfen und legen ihre eingenen Eier in die Motteneier hinein. Die Larven der Schlupfwespen fressen die Motteneier und verhindern so eine neue Schädlingsgeneration. Die ausgewachsenen Schlupfwespen richten keine Schäden in Haus oder Wohnung an und verschwinden wieder.

Chemische Mittel bei Mottenbefall Der Griff zur chemischen Keule ist auch eine Option. Die tendenziell gesundheits- und umweltschädlichen Mittel sollten nur eingesetzt werden, wenn Hausmittel und ökologische Produkte nicht zum Erfolg führen. Mottenpapier, Mottenkugeln und Mottensprays enthalten Insektizide, die den Faltern den Garaus machen. Enthaltene Stoffe wie Pyrethrum, Naphthalin und Paradichlorbenzol können unter anderem Kopfschmerzen, Hautreizungen bzw. Übelkeit und Erbrechen auslösen. Haustiere und Kinder sollten von ihnen ferngehalten werden.

Wann den Kammerjäger rufen? Der Kammerjäger wird erst gerufen, wenn die Mottenplage überhandnimmt, die gängigen Präparate aus dem Handel wirkungslos bleiben oder der Befall wiederkehrend ist. Die Profis packen befallene Kleidung oder sogar ganze Möbel in Kunststoffzelte und begasen sie. Wer darüber nachdenkt, einen Kammerjäger zu beauftragen, sollte vorher mehrere Angebote anfordern. Die Preise unterscheiden sich zum Teil erheblich.

Wie die Insekten in die Wohnung kommen Ganz einfach: von draußen. Die Nachtfalter sind ganzjährig aktiv und finden auch in der freien Wildbahn genügend Nahrung - zum Beispiel in Vogelnestern. Leider passen sie auch durch die kleinsten Ritzen. Ein geschlossenes Fenster ist also nicht per se ein Hindernis. Eingeschleppt werden die Schädlinge außerdem häufig über Second-Hand-Kleidung vom Flohmarkt, alte Teppiche oder Decken. Sind sie erst einmal im Haus, machen sie es sich in Kleiderschrank, Polstermöbeln und Teppichen gemütlich.

