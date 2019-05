Fruchtfliegen: So vertreibt man die kleinen Biester

Obst oder Biomüll in der Küche ziehen sie magisch an: kleine, schwirrende Fruchtfliegen. Die wirksamsten Tricks, mit denen man sie wieder los wird.

Fruchtfliegen können einen zur Verzweiflung bringen: Vor allem an warmen Tagen schwirren sie um Obst, Gemüse und Säfte herum. So wird man Fruchtfliegen - auch Obstfliegen genannt - wieder los.

Störende Fruchtfliegen lassen sich am effektivsten vermeiden, indem man ihnen die Nahrungsgrundlage entzieht. Obst und Fruchtsäfte sollten gut abgedeckt, in verschlossenen Gefäßen oder im Kühlschrank lagern.

Da auch Alkohol und Essig die Minifliegen anlocken, wird benutztes Geschirr, Besteck und offenes Leergut am besten umgehend abgewaschen oder ausgespült. Auch der Mülleimer sollte regelmäßig geleert werden.

Wer die kleinen Fliegen nicht töten, sondern nur loswerden will, kann es mit folgendem Trick probieren: Eine Bananenschale als Lockmittel in eine offene Plastiktüte legen und einige Stunden warten, damit sich die Fliegen darin sammeln können. Die Tüte dann verschließen und hinaustragen, wo die Fruchtfliegen dann freigelassen werden können.

Obstfliegen einfangen und töten

Bekämpfen lassen sich die Insekten mit Hilfe von Fallen. Dazu gibt man etwas Balsamico-, Obst- oder Weinessig mit ein wenig Fruchtsaft und einem Spritzer Spülmittel in ein Glas. Die Mischung mit einer perforierten Folie verschließen und stehen lassen. Der Geruch der Zutaten zieht die Fliegen an. Das Spülmittel nimmt der Flüssigkeit die Oberflächenspannung, so dass die Fliegen beim Landen darin ertrinken.