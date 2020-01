Fenster putzen ohne Schlieren und Streifen

Die Sonne zeigt ihn gnadenlos: den Schmutzfilm auf den Fensterscheiben. Wie man Fenster richtig putzt und die Scheiben klar werden - ganz ohne Streifen oder Schlieren.

Bei der Verwendung von Reinigern gilt allgemein: Weniger ist mehr. Denn zu viel der Tenside, wie die waschaktiven Substanzen Putzmitteln genannt werden, verschmieren die Flächen und ziehen dann sogar Schmutz schneller wieder an. Darüber freuen sich vor allem die Hersteller. Denn die Menschen putzen ihre Fenster dann häufiger und geben Geld für neue Reinigungsmittel aus. In der Regel reichen ein paar Tropfen völlig aus.

11. Fenster alle zwei Monate putzen

Fenster in Haus oder Wohnung sollten regelmäßig geputzt werden, aber wie oft? Profis empfehlen, sie mindestens alle zwei Monate zu reinigen. Das hat viele Vorteile. Die Scheiben sind weniger schmutzig, der Dreck sitzt nicht so fest und das Fensterputzen geht deutlich schneller. In der Praxis sieht das freilich anders aus. Manche Menschen putzen häufiger, weil sie den freien Durchblick schätzen. Andere putzen nach Bedarf, viele nur einmal im Frühling und einmal im Herbst. Die Häufigkeit hängt auch von der Position der Fenster ab. Fenster im Erdgeschoss, im Keller oder schräge Dachfenster sind meist schneller dreckig als Fenster in höheren Stockwerken.