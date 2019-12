Weihnachtsbaum: So bleibt er lange schön

Nadeln soll er möglichst nicht, stabil stehen und gut duften: Tipps für einen schönen Weihnachtsbaum.

Im Allgemeinen nadeln Fichten (Picea) eher als Tannen (Abies). Letztere sind aber in der Regel teurer. Grundsätzlich gilt natürlich, dass eine frisch geschlagene Fichte länger hält als eine Tanne, die bereits Wochen vor dem Fest geschlagen wurde. Auch die Blaufichte ist lange haltbar. Ihre Nadeln sind allerdings sehr spitz, Kinder und Haustiere sollten von dem Baum besser ferngehalten werden. Beliebt ist auch die Colorado-Tanne mit langen und gekrümmten Nadeln in Blaugrau, Silber und Dunkelblau. Auch sie hält lange. Immer öfter wird die Kork-Tanne verkauft. An ihren Ästen wachsen rundherum weiche Nadeln, und der Duft ist besonders intensiv.

Übersicht der in Berlin stattfindenden Events zu Weihnachtszeit. Termine, Informationen und Vorverkauf von Tickets für fast alle weihnachtlichen Veranstaltungen in Berlin. mehr

Zusammengebunden lässt sich der Weihnachtsbaum leichter in die Wohnung tragen. Ein Plastiknetz braucht es zum Zusammenzurren nicht - eine alte Schnur reicht zum Einbinden völlig aus. Dazu wird der Baum vom Fuß aus eingewickelt und dabei gedreht. Wird die Tanne in ein Plastiknetz verpackt, wird dieses später von unten nach oben entfernt. Übrigens: Ragt der Weihnachtsbaum beim Transport mit dem Auto mehr als einen Meter über die Karosse, muss er auffällig gekennzeichnet werden.

Falls der Baum gefroren ist, sollte er langsam aufgetaut werden. Damit er lange seine Nadeln behält, sollte er an die Zimmertemperatur gewöhnt werden. Dafür wird der Baum ein bis zwei Tage in einen hellen Kellerraum, einen kühlen Wintergarten oder ins Treppenhaus gestellt.

Tipps zum Kauf:

Weihnachtsbaumständer mit Flügelschrauben bieten dem Baum häufig keinen festen Halt. Besser sind Weihnachtsbaumständer, die durch eine Seilzugtechnik und einen Wassertank das Umkippen verhindern. Dabei werden Modelle mit Ein-Seil- oder Vier-Seil-Technik unterschieden.



Bei der Ein-Seil-Lösung wird der Baum senkrecht in den Ständer gesetzt, fest auf den Mitteldorn gedrückt und mit Hilfe eines Fußpedals durch Auf- und Abbewegungen festgespannt. Die Spanner legen sich automatisch auch an krumme Stämme passgenau an. Die Vier-Seil-Technik kann sich an einen unregelmäßigen Stamm nicht anpassen, die Konstruktion ist daher kippanfälliger.



Beim Kauf sollte außerdem darauf geachtet werden, dass der Seilzug und das Fußpedal leicht zu bedienen sind. Auch Größe und Standfläche des Ständers müssen zum Baum passen. Das Wasserreservoir sollte einen gut sichtbaren Wasserstandanzeiger haben, damit nichts überläuft.