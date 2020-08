Hitze: So bleibt die Wohnung im Sommer kühl

Tipps, wie die Wohnung auch bei Hitzegraden kühl bleibt - ganz ohne energiefressende Klimaanlagen.

Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, verwandeln sich viele Wohnungen in Schwitzkammern - vor allem die im Dachgeschoss. Um die Zimmertemperatur auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, reichen aber schon ein paar einfache Tricks.

1. Hitze gar nicht erst ins Haus lassen Drei wesentliche Dinge sind in der Wohnung zu beachten: ein wirksamer Sonnenschutz, ausreichende Belüftung und der Verzicht auf überflüssige Wärmequellen. Uwe Bigalke, Energieexperte der Deutschen Energie-Agentur (dena) in Berlin, fasst zusammen: «Alles, was an Wärme gar nicht erst ins Haus hineinkommt, muss auch nicht teuer wieder hinausbefördert werden.»

2. Sonnenschutz außen anbringen Der äußere Sonnenschutz ist die effektivste Methode. «Untersuchungen zeigen, dass außenliegende Beschattung die Sonneneinstrahlung um bis zu 75 Prozent reduziert, ein innenliegender Schutz nur um bis zu 25 Prozent», rechnet Bigalke vor. Denn wenn das Licht die Scheibe passiert, wandeln sich Teile seiner Energie im Raum in Wärme um. «Und gerade moderne, beschichtete Fenster wirken dann wie ein Treibhaus: Was im Winter nützt, ärgert im Sommer.»

3. Markisen oder Schutzfolien montieren Außen angebrachter Sonnenschutz können Jalousien, Fensterläden oder Markisen sein, wobei Mieter vor allen Eingriffen in die Bausubstanz oder in das äußere Erscheinungsbild in jedem Fall die Erlaubnis des Vermieters einholen sollten. Wer keine Erlaubnis bekommt oder keine baulichen Veränderungen vornehmen will, kann auch spezielle Sonnenschutzfolien außen auf dem Fenster anbringen. Die Folien reflektieren das Sonnenlicht, wenn auch nicht so effektiv wie Außenjalousien oder Fensterläden. Weitere Nachteile: Die Schutzfolien lassen weniger Tageslicht herein, halten auch im Winter die Sonne ab und lassen sich oft schwer wieder entfernen.

4. Lichtundurchlässige Gardinen und Rollos wählen Innenliegender Sonnenschutz wie Vorhänge, Blenden oder Rollos sollten möglichst wenig lichtdurchlässig sein und gut abdunkeln. Helle und reflektierende Rollos reduzieren die Sonneneinstrahlung immerhin noch zu einem Drittel. Juliane Dorn von der Verbraucherzentrale Sachsen in Leipzig empfiehlt eine Kombination aus äußerem und innerem Sonnenschutz: «Wer draußen nichts anbringen darf oder möchte, kann sich zur Not auch ein paar leichte Stoffbahnen vors Fenster hängen.»

5. Über Alternativen zu Sonnenschutzfenstern nachdenken Getönte oder beschichtete Sonnenschutzfenster können sich für große Südfenster lohnen. Allerdings behindern sie die Sonneneinstrahlung auch im Winter. Dorn rät daher im Zweifelsfall eher zu selbstklebenden Reflektionsfolien, die innen am Fenster angebracht werden können und die Sicht weniger beeinträchtigen.

6. Bei Hitze nur abends, nachts und morgens lüften Eine weitere Maßnahme im Kampf gegen die Hitze in der Wohnung ist die richtige Lüftung. «Entgegen der immer noch weit verbreiteten Praxis sollte man bei heißer Witterung nur spät abends, nachts oder am besten ganz früh morgens lüften», rät Dorn. «Wer tagsüber lüftet oder die Fenster auch nur auf Kipp stellt, lässt nur noch mehr Hitze ins Haus, die dann dauerhaft in den Wänden gespeichert bleibt.» Am besten sei Querlüften mit weit geöffneten Fenstern und Türen.

7. Mit Ventilator kühlen Luftzug erzeugen Ein Ventilator kann bei großer Hitze zwar keinen Raum abkühlen, aber für Erleichterung sorgen - durch den Luftzug. «Er verteilt natürlich nur die Luft, aber es gibt einen Unterschied zwischen gemessener und gefühlter Kälte», sagt Liane Reichhart vom Netzwerk Haushalt im hessischen Korbach.

8. Wärmequellen wie PC und Fernseher ausschalten Außerdem sollten alle großen Wärmequellen im Haus - wie Computer, Deckenfluter oder auch Plasmafernseher - nur dann benutzt werden, wenn sie wirklich gebraucht werden: «Der Kampf gegen Außenwärme ist sinnlos, wenn man gleichzeitig im Raum unnötig Wärme erzeugt», sagt Bigalke.

9. Mobile Klimaanlagen einsetzen Wer diese Maßnahmen beherzigt, sollte die Wärme im Haus schon deutlich reduzieren können - auf jeden Fall effizienter, als dies mobile Klimageräte schaffen. «Zu den Anschaffungskosten kommen noch die beträchtlichen Stromkosten», warnt Bigalke. Auch nachhaltig seien diese Geräte nicht: «Effizienzklasse A heißt noch lange nicht, dass die wenig Energie verbrauchen.»

10. Klimageräte nicht im Stand-by lassen «Bei Kompakt- und Blockgeräten muss der Schlauch mit der abführenden Luft durch offene Fenster oder Türen nach außen transportiert werden- ein Widerspruch in sich», ergänzt Dorn. Wer trotzdem eines brauche, sollte zusätzlich auf effektiven Sonnenschutz setzen und die Geräte nicht unnötig im Stand-by-Modus belassen.

11. Haus dämmen und Bäume pflanzen Viel weniger Last mit Sommerhitze - und umgekehrt auch mit Winterkälte - gibt es in Wohnungen mit guter Dämmung. «Das ist letztlich das A und O, wenn man sich teure Klimaanlagen ersparen will», sagt Bigalke. Hilfreich sei auch natürlicher Schatten durch Laubbäume, die im Sommer Schatten spenden und im Winter kostbares Licht durchlassen: «Vor einem Umzug sollte man auf solche Faktoren achten», empfiehlt Dorn.

12. Was sonst noch bei Hitze hilft Und was, wenn es trotzdem unerträglich heiß geworden ist in Haus oder Wohnung? «Luftig anziehen, kühle Tücher an die Handgelenke, lauwarm duschen, dünne Bettdecken», rät Reichhart. Auch aufgestellte Wasserschüsseln, vorgekühlte Nachtkleidung oder feuchte Vorhänge könnten helfen. Aber: Wird die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöht, kann auch das Schwüleempfinden gesteigert werden. «Eines sollte man aber auf keinen Fall tun», warnt Bigalke mit einem Augenzwinkern: «Die Wärme mit einer offenen Kühlschranktür bekämpfen. Denn da entsteht hinten mehr Hitze, als sie vorne wegkühlen.»

