Kleiderschrank ausmisten mit System

Jetzt umräumen und ausmisten, damit im Kleiderschrank endlich Ordnung herrscht. Die richtige Aufräumstrategie hilft dabei.

Zurück Weiter © dpa Behalten oder weggeben? Freunde können beim Kleiderschrank-Aufräumen helfen.

© dpa Beim Ausmisten helfen verschiedene Stapel.

Mit dem Wechsel von Sommer zu Herbst oder Winter zu Frühling ist es höchste Zeit, auch den Kleiderschrank neu zu ordnen und die Saisonmode herauszuholen. Damit das Zusammenstellen des Outfits nicht jedes Mal mit Bücken, Kriechen und Zur-Seite-Schieben verbunden ist, sollte einmal richtig ausgemistet werden.

Frühling ist beste Jahreszeit zum Ausmisten Gerade das Frühjahr eigne sich wunderbar, um im Kleiderschrank mal «klar Schiff zu machen», sagt die Stilberaterin Lisa Zimmermann aus Berlin. Wenn die Sonne hervorkommt und die Temperaturen steigen, wächst auch die Lust auf Veränderung. «Nicht umsonst fangen viele Leute gerade im Frühjahr auch mit einer Diät an.» Eine Ausrede, die Aufräumaktion auf den nächsten Frühling zu verschieben, soll das aber nicht sein. Denn immer gilt: Mit dem Ausmisten im Kleiderschrank lässt sich Chaos im Kleiderschrank vermeiden.

Wieviel Zeit sollte man einplanen? Man muss es aber ernst meinen, betont Zimmermann. Und es brauche Zeit für das Ausmisten im Kleiderschrank - «mindestens einen halben Tag». In einem zweiten Schritt müssen klare Fragen her - und sie brauchen ehrliche Antworten, damit am Ende weniger im Schrank liegt: Was passt zu mir und meinem Körper? Wie sieht mein individueller Stil aus? Wo liegen meine Vorlieben? «Wir alle werden stark von Trends beeinflusst. Das, was uns vor ein paar Monaten noch gefiel, empfinden wir mittlerweile als nicht mehr tragbar oder langweilig», erläutert Zimmermann.

Kleider aussortieren mit dem 4-Stapel-System Anschließend geht es ans Eingemachte. Die Psychologin rät, den Kleiderschrank auszuräumen und nur noch die Teile drin zu lassen, die auf jeden Fall bleiben sollen. Alle weiteren Klamotten sollten auf vier Stapeln verteilt werden. «Auf den ersten Stapel kommt das, was in den vergangenen ein bis zwei Jahren gar nicht mehr getragen wurde - auf den zweiten alles, was nicht mehr passt.» Auf dem dritten Stapel finde sich all das wieder, was Mängel hat - was zum Beispiel kaputt oder verfärbt ist. Und auf den vierten wandert das, was mehrmals vorhanden ist. «Oft hat man drei oder vier blaue Pullover im Schrank oder mehrere schwarze Hosen.»

Lieblingsteil oder überflüssig? Gitta Kleinesper aus Hamburg weiß, wie es dazu kommt: «Viele Leute haben bestimmte Kleidungsstücke jahrelang im Schrank, weil sie eine emotionale Bindung dazu haben oder sich der Kauf noch nicht rentiert hat.» Manche Lieblingsteile blieben weiter im Schrank, obwohl sie schon sehr abgetragen sind - denn es hat sich noch kein passender Ersatz gefunden, erklärt Kleinesper, die eine Service-Agentur für Ordnung und Organisation im Kleiderschrank betreibt.

Kleider erstmal für ein Jahr in den Keller bringen Damit das Aussortieren nicht ganz so schwer fällt, rät Kleinesper, doppelte Stücke vorerst in einer Kiste zu verstauen und nicht gleich wegzuschmeißen. «Wenn der Karton dann über ein Jahr im Keller steht und nicht vermisst wird, kann man die Teile getrost abgeben oder irgendwie zu Geld machen.»

Kleidung übersichtlich anordnen Alle Kleidungsstücke, die nach dem Aussortieren noch auf einem der Stapel liegen, weil man sich von ihnen nicht trennen will, wandern wieder in den Schrank. Der besseren Übersicht wegen rät Kleinesper, im Schrank Freizeit- und Business-Outfits zu trennen. «Außerdem sollten jeder Rock, jede Hose und jedes Kleid einen eigenen Bügel bekommen. Das schafft Übersicht und macht die Zusammenstellung am Morgen viel leichter.» Wer Zeit und Lust dazu hat, kombiniert das Übriggebliebene vor dem Einräumen zu kompletten Outfits. So wird schnell klar, was neu gekauft werden muss.

