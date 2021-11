Weihnachtsbaum: Es muss nicht immer Fichte sein

Die Nordmanntanne ist der Klassiker unter den Weihnachtsbäumen. Abwechslung bringen Douglasien, Korktannen oder Zimmerzypressen.

Die Nordmanntanne zählt zu den beliebtesten Weihnachtsbäumen. Abies nordmanniana, so der botanische Name, braucht aber rund zehn Jahre, um Zimmerhöhe zu erreichen. Daher ist sie auch der teuerste Baum. Sie zeichnet sich durch kräftiges Grün, weiche Nadeln, eine gleichmäßige Wuchsform und lange Haltbarkeit aus.

Die Edeltanne (Abies nobilis beziehungsweise Abies procera), auch Nobilistanne genannt, kostet etwa so viel wie die Nordmanntanne. Blaugrüne Nadeln mit silbriger Unterseite zieren ihre Zweige, die weichen Nadeln duften intensiv nach Orangen und sind lange haltbar. Den Geruch kann man noch verstärken, indem man die am Stamm befindlichen Harztaschen mit einer Nadel aufsticht. Allerdings ist ihr Wuchs eher ungleichmäßig.

Die Amerikanische Rotfichte (Picea rubens) ist der preiswerteste Weihnachtsbaum, hat aber auch die geringste Haltbarkeit. Bereits nach wenigen Tagen in warmen Räumen nadelt sie. Daher sollte sie erst kurz vor dem Fest geschlagen werden.

Weihnachtsbaum Zimmerzypresse: Exotische Alternative

Statt der klassischen Tanne kann auch mal eine Zimmerzypresse als Weihnachtsbaum dienen. Sie passt auch in kleine Wohnzimmer und bringt einen Hauch Exotik ins Weihnachtsfest. Die Sorte 'Goldcrest' ist besonders robust und formschön. Nach Weihnachten ist sie eine schöne Zimmerpflanze, die in den warmen Monaten im Freien stehen kann. Die Pflanze sollte hell stehen, sonst schießt sie schnell in die Höhe und verliert ihre Form. Der Wurzelballen der Zimmerzypresse darf auch im Winter nie austrocknen.