Abfallentsorgung

Unsicher, wo welcher Müll hingehört? Wo in Berlin welche Abfälle aus Privathaushalten richtig entsorgt werden können.

Die BSR bietet Hilfe und hat in einem Abfall-ABC die wichtigsten Müllarten und ihre sachgemäße Entsorgung zusammengestellt.

Ihr professioneller sowie zuverlässiger Partner für Haushaltsauflösungen, Wohnungsauflösungen oder ebenfalls Messiewohnungen in Berlin. Koloniestr. 138, 13359 Berlin–Pankow Alle Details

Zu schade zum Wegwerfen?

Beim Umräumen und Ausmisten fallen viele Dinge an, die man nicht mehr braucht. Alles, was noch in Ordnung und voll funktionstüchtig ist, muss nicht auf den Müll! Die BSR bietet online einen Tausch- und Verschenkemarkt sowie eine Liste von Organisationen, die gerne Sachspenden annehmen.