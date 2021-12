Heimstaden: Kauf von 14.000 Wohnungen abgeschlossen

Der im September angekündigte Kauf von 14.000 Wohnungen in Berlin durch die Heimstaden-Gruppe ist abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am 02. Dezember 2021 mit.

Es kaufte die Objekte zusammen mit 3600 Wohnungen in Hamburg vom Immobilienunternehmen Akelius. Heimstaden steigt damit zu den größeren privaten Vermietern in der Hauptstadt auf. Bislang besaß das Unternehmen gut 5000 Wohnungen in Berlin.