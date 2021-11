Schlappe in Leipzig: Verbände fordern neue Mietenpolitik

Nach dem Scheitern des Vorkaufsrechts vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig braucht es aus Sicht vieler Beteiligter eine neue Mietenpolitik in Berlin. «Wenn die Probleme weiter vor allem ideologisch getrieben angegangen werden, verspielt die Politik Berlins Standort-Image und Anziehungskraft», teilte der Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer, Daniel-Jan Girl, am Mittwoch mit. «Seriöse Politik sieht anders aus.»

Das Gericht in Leipzig hatte am Dienstag ein Gesetz gekippt, das den Bezirken bei Immobilien in Milieuschutzgebieten ein Vorkaufsrecht eingeräumt hatte (Az.: BVerwG 4 C 1.20). Ein solches Vorkaufsrecht dürfe nicht auf Basis der Annahme ausgeübt werden, dass der andere Käufer die Mieter in der Zukunft mutmaßlich aus dem Gebiet verdrängen könnte, entschied das Gericht am Dienstag in Leipzig (Az.: BVerwG 4 C 1.20). Es hob damit das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin von 2019 auf und gab einer klagenden Immobiliengesellschaft recht.