SPD-Chef warnt vor rechtlichem Scheitern bei Enteignung

SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat Zweifel geäußert, ob der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin umsetzbar ist.

«Wir sind von der Haltung her gegen das Volksgehren», sagte Saleh in der Fernsehsendung «rbb spezial: Ihre Wahl - Wer regiert Berlin?» am Dienstagabend (28. September 2021). «Weil es zu teuer ist, weil es rechtlich schwierig ist, weil es auch nicht umsetzbar ist, weil es einfach falsch wäre», so der SPD-Landesvorsitzende. «Wir haben auch gesagt, wenn das Votum der Berlinerinnen und Berliner kommt, und es kam ein Votum von 56 Prozent, dann muss man respektvoll mit diesem Votum umgehen.»