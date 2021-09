Berlin will 14.000 Wohnungen kaufen

Berlin will von den Immobilienkonzernen Vonovia und Deutsche Wohnen 14.000 Wohnungen kaufen. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) teilte dazu am 3. September 2021 auf Anfrage mit: «Wir befinden uns bei den Verhandlungen mit der Vonovia und Deutsche Wohnen auf der Zielgeraden. Wir rechnen Mitte September mit einem Abschluss.»

Die Deutsche Wohnen ist Berlins größer Privatvermieter und vermietet in der Hauptstadt bislang rund 114.000 der bundesweit mehr als 155.000 eigenen Wohnungen. Berlins Senat will angesichts der Wohnungsknappheit in der Hauptstadt möglichst viele Wohnungen wieder in staatlichen Besitz zurückholen. Welche Wohnungen Berlin von Vonovia und Deutsche Wohnen kauft und zu welchem Preis, ist nicht bekannt. Parallel zur Abgeordnetenhauswahl am 26. September stimmen die Berlinerinnen und Berliner bei einem Volksentscheid darüber ab, ob große Wohnungskonzerne enteignet werden sollen.