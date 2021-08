U-Ausschuss zu «Diese eG»: Kein Risiko durch Immobilienkäufe

Nach Einschätzung des Untersuchungsausschusses zu umstrittenen staatlichen Immobilienkäufen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben sich für das Land Berlin keine gravierende finanziellen Risiken ergeben. Ausschutzvorsitzender Frank Zimmermann (SPD) sagte, das finanzielle Risiko durch die Ankäufe der Wohnungen gehe gegen null. Es habe auch keinen Verstoß gegen Förderrichtlinien gegeben, genauso wenig wie Untreue, Subventionsbetrug, Insolvenzverschleppung oder andere Straftaten. Zimmermann wies darauf hin, auch die Staatsanwaltschaft Berlin habe keine Rechtsverstöße feststellen können.

Aus Sicht der Oppositionsparteien ist das durchaus so. Der CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss, Stefan Evers, sagte am Donnerstag, das Vorkaufsrecht hätte in diesen Fällen gar nicht ausgeübt werden dürfen. Aus Sicht der CDU sei die Aufklärung in der Sache noch nicht zu Ende. Genau wie die CDU und die AfD hat auch die FDP ein «Sondervotum» zum Abschlussbericht vorgelegt.