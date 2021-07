Grüne fordern «Mietenschutzschirm» für Berlin

Mit Hilfe eines «Mietenschutzschirms» wollen die Grünen den Anstieg der Wohnkosten in Berlin stoppen. Ihnen schwebt ein verbindlicher Pakt für gemeinwohlorientiertes Wohnen zwischen der Politik mit Vermietern vor, wie die Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl, Bettina Jarasch, am Mittwoch mitteilte.

Demnach sollen sich Vermieter unter anderem zu einem fünfjährigen Mietenmoratorium und einer Wiedervermietung leerer Wohnungen nach sozialen Kriterien verpflichten. Zudem sollen sie «faire Umlagen» auf die Miete bei der energetischen Modernisierung und ein Recht auf Wohnungstausch verankern, für drei Jahre auf die Auszahlung von Dividenden verzichten und das Geld stattdessen in Instandhaltung, Sanierung und Neubau investieren.

Nur wer dem folgt, soll nach den Vorstellungen der Grünen künftig noch städtischen Baugrund im Zuge eines Erbbaurechts erhalten. Zudem stellt die Partei finanzielle Anreize für diese Vermieter in Aussicht, etwa einen verringerten Erbbauzins, mehr Fördergeld für sozialen Wohnungsbau oder energetische Sanierungen und erleichterten Zugang zu Landesbürgschaften bei der Aufnahme von Krediten.

Nach den Worten Jaraschs verstehen die Grünen ihr Konzept als neues politisches Angebot, um dauerhaft genug bezahlbare Wohnungen in gemeinwohlorientierter Hand zu schaffen. Ziel sei, deren Anteil am Wohnungsmarkt von heute rund einem Viertel auf mindestens die Hälfte zu erhöhen, um damit mehr Einfluss auf die Mietenentwicklung insgesamt zu gewinnen.

Gleichzeitig sieht Jarasch das Konzept als Alternative zur Enteignung großer Wohnungskonzerne, über die die Berlinerinnen und Berliner am 26. September parallel zur Abgeordnetenhaus- und zur Bundestagswahl bei einem Volksentscheid abstimmen können. Wenn man es schaffe, mit Hilfe des Pakts auf einen gemeinnützigen Wohnungsanteil von 50 Prozent und mehr zu kommen und damit dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, «dann brauchen wir keine Vergesellschaftung». Denn genau das wollten ja die Initiatoren des Volksentscheids.

Zugleich machte Jarasch deutlich, dass sich ihre Partei das Instrument einer Enteignung von Wohnraum als «Ultima Ratio» - also als letzte Möglichkeit - weiter vorbehält. Deshalb sei sie im Falle eines erfolgreichen Volksentscheides dafür, sofort damit zu beginnen, offene Fragen rechtlicher, finanzieller und praktischer Natur in dem Zusammenhang zu klären. «Das heißt, wir beginnen mit den Vorbereitungen. Aber die Karte wird nur gezogen, wenn eine kooperative Lösung, von der auch ich überzeugt bin, dass die Stadt sie braucht, scheitert», so Jarasch. «Der Ball liegt jetzt bei der Wohnungswirtschaft.»