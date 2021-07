FDP: Stellungnahme des Senats zu Enteignungs-Volksentscheid

Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja wirft dem rot-rot-grünen Senat «Sprachlosigkeit» im Hinblick auf den im Herbst anstehenden Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungskonzernen vor. «Der Berliner Senat ist nicht in der Lage, eine gemeinsame Stellungnahme zu den geplanten Massenenteignungen vorzunehmen», sagte Czaja der Deutschen Presse-Agentur. «Diese Sprachlosigkeit macht fassungslos.»

Der Volksentscheid am 26. September, der parallel zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl stattfindet, sei der tiefgreifendste in der Geschichte des Landes Berlin. «Dass sowohl die Exekutive als auch die Legislative hier eine klare Haltung haben müssen, ist eine Selbstverständlichkeit», so Czaja. Das gelte aber offenbar nicht «für die am Ende ihrer gemeinsamen Kräfte regierenden rot-rot-grünen Koalitionspartner», fügte der Spitzenkandidat seiner Partei für die Wahl zum Abgeordnetenhaus hinzu.