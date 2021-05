Noch keine Entscheidung für die Mieter bei den Landeseigenen

Die Mieterinnen und Mieter der sechs landeseigenen Wohnungsgesellschaften müssen noch Geduld haben. Der Senat hat am Dienstag darüber beraten, was für sie künftig gelten soll, nachdem das Berliner Mietendeckel-Gesetz Mitte April vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist. Aber eine Entscheidung mit Blick auf künftige Mietkonditionen ist noch nicht gefallen, wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) der Senatssitzung erklärte. Die Beschlussfassung sei für den 1. Juni vorgesehen. Dann tagt der Senat das erste Mal nach Pfingsten.

Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel und er hätten dem Senat ihre Vorschläge vorgestellt. «Wir gehen beide davon aus, dass es am 1. Juni beschlossen werden kann.» Eine Fortsetzung eins zu eins dessen, was zum Zeitpunkt des Mietendeckels galt, könne es nicht geben. Forderungen, sich an den Mietendecken-Regeln zu orientieren, gab es zum Beispiel vom Berliner Mieterverein. Die landeseigenen Wohnungsunternehmen sollten aber ihre bisherige Rolle auch in Zukunft wahrnehmen, sagte Kollatz, «dass sie zu den Guten gehören und dass sie keinesfalls die Preistreiber in einem Mietenmarkt sind».