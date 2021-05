Neuer Mietspiegel sieht 1,1 Prozent höhere Miete vor

Nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel gibt es für 1,4 Millionen Berliner Wohnungen wieder einen Mietspiegel. Verglichen mit der letzten Ausgabe von 2019 liegen die Werte durchschnittlich 1,1 Prozent höher, wie die Senatswohnverwaltung am 06. Mai 2021 mitteilte.

Vermieter können eine Mieterhöhung alternativ auch mit einem Gutachten oder drei vergleichbaren Wohnungen begründen. Immer wieder greifen Eigentümer den Mietspiegel gerichtlich an. Die Spanne der ortsüblichen Vergleichsmiete reicht in der neuen Ausgabe je nach Lage, Größe und Ausstattung von 5,51 Euro je Quadratmeter in einfachen mittelgroßen Wohnungen in Nachkriegsbauten bis hin zu 13,03 Euro in jüngeren Häusern.