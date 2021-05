Saleh: Neues Bundesgesetz hilft gerade Städten wie Berlin

Berlins SPD-Fraktionschef und Landesvorsitzender Raed Saleh hat ein neues Gesetz gelobt, auf das sich die schwarz-rote Regierungskoalition im Bund geeinigt hat. Es soll unter anderem die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen erschweren.

«Gerade großen Städten wie Berlin hilft dieses neue Gesetz», teilte Saleh am 05. Mai 2021 mit. «Einer der Hauptgründe für Verdrängung in Berlin ist die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen und die fragwürdige Spekulation mit Bauland.» Der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Mindrup sagte, das neue Baulandmobilisierungsgesetz, das am Freitag vom Plenum verabschiedet werde, sei wegweisend für eine gerechte Mieten- und Wohnungspolitik.