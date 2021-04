Opposition macht Senat nach Mietendeckel-Urteil Vorwürfe

Nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel macht die Opposition im Abgeordnetenhaus dem Senat und der Koalition schwere Vorwürfe.

«Sie haben diese Stadt aufzuhetzen versucht. Sie haben sie gespalten im Sinne des Klassenkampfes in Mieter und Vermieter», sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Donnerstag in einer Plenarsitzung des Parlaments an die Adresse von Rot-Rot-Grün. Mit dem Mietendeckelgesetz seien unerfüllbare Erwartungen geweckt und große Enttäuschungen bei vielen Menschen hervorgerufen worden. «Ihr Mietendeckelgesetz ist ein Programm zur Förderung von Politikverdrossenheit», sagte Dregger. «Ihre Glaubwürdigkeit ist völlig dahin. Ihnen wird niemand mehr in Berlin, der noch bei klarem Verstand ist, ein Versprechen abnehmen.»