Berliner Linke: Mietendeckel ist nicht tot

Nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht ist die Idee nach Ansicht der Linken nicht tot.

«Wir brauchen eine Mietenregulierung, die etwas schlagkräftiger ist als das, was der Bund mit der Mietpreisbremse bisher vorgelegt hat», betonte Schubert. Sie geht davon aus, dass das Thema bezahlbares Wohnen als eine zentrale soziale Frage im Wahlkampf für die Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl am 26. September eine große Rolle spielen wird - nicht nur in Berlin. Denn die Probleme seien auch in anderen großen und zunehmend auch kleineren Städten drängend.