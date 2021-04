Umfrage: Mehrheit für Randbebauung des Tempelhofer Feldes

Damit scheint die Stimmung in der Bevölkerung vor dem Hintergrund der Wohnungsknappheit in Berlin zu kippen. Bei einem Volksentscheid 2014 hatte sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, die riesige Freifläche des stillgelegten Flughafens so zu belassen, wie sie ist. Seither blieb das Gelände weitgehend unberührt und ist heute ein beliebter Ort für Freizeitaktivitäten aller Art. Zuletzt sprachen sich auch SPD, CDU oder FDP für eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes aus.