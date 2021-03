Brandenburg investiert mehr Geld in Förderung von Wohnraum

Brandenburg hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Wohnraum gefördert. Im Jahr 2020 stieg das Investitionsvolumen aus Landesmitteln von 25 Millionen Euro auf 170 Millionen Euro, wie Bauminister Guido Beermann (CDU) am Mittwoch mitteilte. Der Bund förderte im vergangenen Jahr Wohnraum im Land mit 5 Millionen Euro. Die Landesregierung habe im vergangenen Jahr die weggefallenen Bundesmittel nicht nur kompensiert, sondern auch aufgestockt, betonte der Minister.

Im Jahr 2019 hatte der Anteil des Bundes an der Förderung noch 75 Millionen Euro betragen. Das Land musste die fehlenden Mittel ausgleichen, weil aufgrund des Auslaufens des Entflechtungsgesetzes die Fördersystematik wechselte. Insgesamt standen 2020 Bundesfinanzhilfen von rund 30 Millionen Euro zur Verfügung. Die verbleibenden 25 Millionen Euro werden dem Ministerium zufolge in diesem Jahr für die soziale Wohnraumförderung eingesetzt.

Landesweit wurden im vergangenen Jahr laut Beermann 69 Fördervorhaben mit 1303 Wohnungen unterstützt. 66,5 Prozent der geförderten Wohnungen wurden allein im Berliner Umland zugesagt. In Brandenburg stehe, anders als in Berlin, grundsätzlich ausreichender und bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung, so der Minister. Die Durchschnittsmieten lägen bei 5,76 pro Quadratmeter. Es gebe aber unterschiedliche Märkte. Die Bandbreite zwischen Wachstum und Schrumpfung bleibe kennzeichnend für die Wohnungsmärkte. So gebe es in einigen Regionen Nachfrageengpässe, in anderen Überangebote.