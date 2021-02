Linke unterstützt «Deutsche Wohnen & Co. enteignen»

Die Berliner Linke hat angekündigt, die Initiative «Deutsche Wohnen und Co enteignen» bei deren Unterschriftensammlung für ihr Volksbegehren zu unterstützen. «Natürlich werden wir beim Unterschriftensammeln wieder tatkräftig mithelfen. Wir sind uns sicher, dass auch unter Pandemie-Bedingungen genügend Unterschriften zusammenkommen werden», teilte Landesvorsitzende Katina Schubert am Mittwoch mit. «Wir meinen es ernst mit der Vergesellschaftung. Und wir wollen, dass die Berlinerinnen und Berliner die Gelegenheit bekommen, darüber abzustimmen. Es ist schließlich ihre Stadt.»

Die Initiative setzt sich dafür ein, in Berlin Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen gegen Entschädigung zu «vergesellschaften». Sie muss dafür in der zweiten Phase des Volksbegehrens gut 170.000 Unterschriften sammeln, um eine Abstimmung darüber zu erreichen. Geplant ist das parallel zur Abgeordnetenhauswahl Ende September - vorausgesetzt es kommt die nötige Zahl an Unterschriften zusammen.