Stadtentwicklungssenator Scheel: Wohnungsbedarf bleibt hoch

Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel geht davon aus, dass die Einwohnerzahl Berlins weiter steigt und der Bedarf an Wohnraum hoch bleibt. Zwar habe es bei der Bevölkerungsentwicklung 2020 eine Delle gegeben, die aber auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sei, sagte Scheel bei der Jahrespressekonferenz bei der Jahrespressekonferenz der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Montag. Er rechne damit, dass die Zahl der Berlinerinnen und Berliner, die 2020 stagniert hat, ab diesem Jahr wieder steige. Bis 2030 sieht die Bevölkerungsprognose einen Zuwachs auf mehr als 3,9 Millionen Menschen vor. Das halte er weiter für realistisch, sagte Scheel. Entsprechung wichtig bleibe der Wohnungsbau.

In der aktuellen Wahlperiode habe man die planerischen Voraussetzungen für die Zukunft Berlins geschafften, sagte der Linke-Politiker. Seit 2016 seien durch Änderungen beim Flächennutzungsplan Bauflächen für 50 000 neue Wohnungen ausgewiesen worden, so der Senator. In 16 neuen Stadtquartieren sollen in naher Zukunft 50 700 Wohnungen entstehen. Davon sind Scheel zufolge 12 000 bereits fertig oder im Bau, für rund 3200 ist der Baubeginn in diesem Jahr geplant, für 19 000 zwischen 2022 und 2026.