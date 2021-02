Giffey: Wohnen ist in Berlin die große soziale Frage

Wohnen ist nach den Worten der Berliner SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey «die große soziale Frage der Stadt».

Berlin habe in den vergangenen fünf Jahren fast 250 000 Einwohnerinnen und Einwohner dazugewonnen, sagte Giffey der Deutschen Presse-Agentur. «Durch die steigende Nachfrage nach Wohnraum bei zu geringem Neubau sind die Mieten in den vergangenen Jahren stark gestiegen - das betrifft alle Bezirke Berlins», so die Bundesfamilienministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im Herbst. «Viele Menschen haben Sorge, ihr Zuhause zu verlieren oder keine bezahlbare Wohnung zu finden», sagte Giffey. «Der Mietendeckel verschafft den Mieterinnen und Mietern in der Stadt für fünf Jahre eine Atempause.»