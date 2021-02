Immoscout24: Viele Angebote in Berlin über Mietendeckel

Ein Großteil der inserierten Mietpreise auf dem Wohnungsportal Immoscout24 für Berlin liegen einer Untersuchung zufolge nach wie vor über dem zulässigen Niveau des Mietendeckels. «Im gesamten Berliner Stadtgebiet lagen im Januar 2021 nach Berechnungen von ImmoScout24 76 Prozent der neu inserierten Angebote über dem Mietendeckel», teilte die Plattform am Donnerstag mit.

Dies zeige aber lediglich die Tendenz, sagte ein Sprecher. So sei es durchaus möglich, dass es sich bei einigen der untersuchten Mietpreise in den Angeboten um sogenannten Schattenmieten handele. Diese gibt der Vermieter häufig an, um deutlich zu machen, welche Miete fällig wird, sollte der Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben.

Seit einem Jahr sind die Mieten in Berlin für rund 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand von Juni 2019 gesetzlich eingefroren - zunächst auf fünf Jahre bis 2025 befristet. Von 2022 an ist lediglich ein Inflationsausgleich erlaubt, nach jetzigem Stand wären das 1,3 Prozent jährlich. Wird eine Wohnung wieder vermietet, muss sich der Vermieter an die zuletzt verlangte Miete halten sowie an Obergrenzen, die sich an Alter, Ausstattung und Lage der Wohnung bemessen.