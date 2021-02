Bundesrat berät über Immobilienregister

Der Bundesrat berät am Freitag über den Antrag Berlins zur Einrichtung eines bundesweiten Immobilienregisters. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) teilte dazu am Donnerstag mit, ein solches Register sei ein hervorragendes Mittel im Kampf gegen Geldwäsche.

«Es hilft nicht zu wissen, dass irgendeiner Briefkastenfirma am anderen Ende der Welt 25 Wohnungen in Berlin gehören. Wir müssen wissen, wer die Personen sind, die hinter dieser Briefkastenfirma stecken», so der Grünen-Politiker. Der Bundesgesetzgeber müsse mehr tun, damit Deutschland den Ruf als Geldwäscheparadies verliert. Anliegen sei, mehr Transparenz bei Eigentumsverhältnissen zu schaffen und der Verschleierung auf dem Immobilienmarkt entgegenzuwirken.