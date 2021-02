IG Bau: Berliner Wohnungsbau hält mit Zuwanderung nicht mit

Der Wohnungsbau in Berlin kommt mit der Zuwanderung der vergangenen Jahre laut Daten des Pestel Instituts in Hannover nicht mit. Zwischen 2011 und 2019 wuchs die Hauptstadt demnach um fast 337 800 Einwohner auf rund 3,7 Millionen.

Das war ein Zuwachs von rund 10 Prozent, wie das Bündnis «Soziales Wohnen» am 05. Februar 2021 in Berlin mitteilte. Aber nur etwa halb so schnell wuchs im selben Zeitraum der Wohnungsbestand in Berlin, der um rund 5 Prozent auf 1,97 Millionen Wohnungen zunahm.