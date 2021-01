Baukindergeld für bisher fast 13 000 Brandenburger Familien

In Brandenburg haben bislang 12 953 Familien Baukindergeld erhalten. 253,1 Millionen Euro wurden nach Angaben der Förderbank KfW in dem Bundesland seit dem Start des Programms im September 2018 bis Ende 2020 gewährt.

Mit einem Anteil von 4,1 Prozent an der bundesweiten Gesamtzahl an Zusagen liegt Brandenburg unter den 16 Bundesländern an achter Stelle. Die mit Abstand meisten Baukindergeld-Zuschüsse flossen den KfW-Angaben zufolge bisher in das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dort wurden seit 2018 gut 64 400 Familien mit fast 1,4 Milliarden Euro gefördert.