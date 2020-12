Jarasch will schnelleres Bauen in Berlin und setzt auf Holz

Für Berlins Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist schnelles und ökologisches Bauen mit Hilfe von Holz machbar. «Wir haben ein großes Interesse daran, auch beim Bauen neue Wege zu gehen», sagte die Politikerin, die ihre Partei 2021 in den Wahlkampf ums Abgeordnetenhaus führen will, der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr Angebote für Holzbau notwendig

Dass es in Berlin beim Bauen oft langsam vorangeht, liegt nach Einschätzung der Grünen-Spitzenkandidatin an den mangelnden Baukapazitäten der Firmen und den fehlenden Planungskapazitäten in den Bezirken. «Mit typisierten Modulbauten kann man einfach schneller sein. Wir erproben das jetzt mit den ersten Schulen», sagte Jarasch. Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften berlinovo und Howoge erprobten es auch mit Wohnhäusern. «Es wäre ein Superprojekt, zusammen mit Brandenburg, da schneller zu werden.» Holzbau scheitere bisher oft daran, dass es zu wenig Angebot gebe, sagte Jarasch. «Das Angebot würde aber wachsen, wenn die Nachfrage da ist. Wenn das Land Berlin ausdrücklich sagt «Das wollen wir haben», dann werden auch die Anbieter kommen.»