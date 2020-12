Senat verlängert Maßnahmen zum Mieterschutz in Corona-Krise

Die Maßnahmen zur Verbesserung des Mieterschutzes bei den Wohnungsbaugesellschaften des Landes Berlin während der Corona-Krise werden bis Ende März verlängert.

Das hat der Senat am 22. Dezember 2020 bei seiner letzten regulären Sitzung in diesem Jahr beschlossen, wie eine Sprecherin im Anschluss mitteilte. «Mieterhöhungen, sowohl bei Wohnungs- als auch bei Gewerbemietern der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, bleiben bis zum 31. März weiterhin ausgeschlossen», so der Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel (Linke).