Senator Scheel kündigt Informationspaket zum Mietendeckel an

Zum Start der zweiten Phase des umstrittenen Mietendeckel-Gesetzes sollen sich die Berlinerinnen und Berliner noch besser als bisher informieren können. Ab Montag (23. November) sind überhöhte Bestandsmieten gesetzlich verboten und müssen gesenkt werden. Damit stellt sich eine Reihe neuer Fragen. «Wir haben ein umfangreiches Informationspaket geschnürt. Herzstück ist die bekannte Website www.mietendeckel.berlin.de, sagte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) der Deutschen Presse-Agentur. «Im Zentrum der Website steht ein Selbst-Test-Schema, mit dessen Hilfe jede und jeder herausfinden kann, was das Gesetz im konkreten Fall bedeutet.»

Die wichtigsten Inhalte der Website sollen in zehn Sprachen nachzulesen sein und regelmäßig aktualisiert werden. «Wir arbeiten darüber hinaus eng mit den Berliner Mieterverein zusammen und bieten natürlich weiterhin kostenlose Mieterberatung in den Bezirken an», sagte Scheel. «Es gibt außerdem eine neue Broschüre zum Gesetz, die in Kürze in Wohnungsämtern, bei Mietervereinen und Vermieterverbänden ausliegen wird.» Daneben seien stadtweit Plakate und Werbung in Bussen und Bahnen geplant. «Außerdem schalten wir Anzeigen in Fachpublikationen für Vermieterinnen und Vermieter», so der Senator.