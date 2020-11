Grüne nennen Berliner Mietendeckel «Erfolgsmodell»

Die Berliner Grünen sehen den seit neun Monaten geltenden Mietendeckel als Erfolgsmodell. «Der Mietendeckel verschafft den Menschen nicht nur eine Atempause, er trägt auch zum sozialen Frieden bei», sagte die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger am 19. November 2020 in einer Debatte im Abgeordnetenhaus.

Seit 23. Februar sind im Zuge des bundesweit bisher einmaligen Gesetzes die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin bis 2025 auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Sie dürfen ab 2022 höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen. Wird eine Wohnung wieder vermietet, muss sich der Vermieter an Obergrenzen und zuletzt verlangte Miete halten. Am kommenden Montag (23. November) tritt die zweite Stufe des Gesetzes in Kraft: Überhöhte Bestandsmieten sind dann gesetzlich verboten und müssen gesenkt werden.