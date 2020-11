Senator Scheel schließt Verlängerung des Mietendeckels aus

Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) hat ausgeschlossen, dass das auf fünf Jahre befristete Mietendeckel-Gesetz verlängert wird.

«Der Mietendeckel ist temporär angelegt, um das Marktungleichgewicht zu bereinigen. Wir mussten uns Zeit verschaffen», sagte er der in Berlin erscheinenden Tageszeitung «taz» (Samstag). Das Ziel sei, in fünf Jahren einen ausgeglichenen Markt herzustellen. Scheel kritisierte Vermieter, die sogenannte Schattenmieten vereinbaren, also höhere Mieten, die sofort greifen, wenn das Mietendeckel-Gesetz vom Verfassungsgericht gekippt werden sollte. CDU und FDP in Berlin sind gegen den Mietendeckel sowohl vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof als auch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorgegangen.