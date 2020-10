Verletzte und Zerstörungen nach «Liebig 34»-Räumung

Mit scharfer Kritik hat Berlins Innensenator auf die Ausschreitungen bei Protesten gegen die Räumung des besetzten Hauses «Liebig 34» reagiert. «Ich verurteile die blinde Gewalt aufs Schärfste», sagte der SPD-Politiker Andreas Geisel laut einem Tweet der Innenverwaltung vom Samstag. «Wer Scheiben einschlägt und Autos anzündet, hat sich aus der politischen Diskussion verabschiedet.» Die Polizei verzeichnete im Zusammenhang mit der Räumung zahlreiche Straftaten. Mehrere Einsatzkräfte seien verletzt worden.

Der innenpolitische Sprecher der oppositionellen FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf, bot der rot-rot-grünen Berliner Regierungskoalition an, einen Konsens gegen Linksextremismus ins Leben zu rufen. Dieser solle den Konsens gegen Rechts ergänzen und «unsere Geschlossenheit gegen jede Art des Extremismus» unterstreichen. «Wieder einmal haben Linksextremisten für Gewalttaten, Übergriffe auf Polizisten und brennende Autos in der Stadt gesorgt, was seit vielen Jahren leider zum Alltag in Berlin gehört.» Dies dürfe man nicht länger tolerieren.

In der Nähe des Hackeschen Marktes in Berlin-Mitte wurden Steine in mehrere Schaufenster geworfen. Zwölf Fahrzeuge in der Umgebung der Demo wurden angezündet. Zudem brannten weitere Autos in verschiedenen Bezirken, hier wird in Zusammenarbeit mit dem Staatsschutz eine politische Motivation noch geprüft. Gegen 00.30 Uhr wurde die Demonstration in der Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg beendet. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf bis zu 1700 Menschen.