Gewaltausbrüche bei Protest gegen Räumung von «Liebig 34»

Bei einer Demonstration gegen die Räumung des Hauses «Liebig 34» ist es am Freitagabend in Berlin-Mitte zu Gewaltausbrüchen gekommen. Randalierer warfen immer wieder Feuerwerkskörper, Flaschen und Steine gezielt auf Einsatzkräfte, wie die Polizei auf Twitter schrieb. In der Nähe des Hackeschen Marktes wurden Steine in ein Schaufenster geworfen. In der Münzstraße brannte ein Auto. Der Demonstrationszug wurde immer wieder gestoppt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

© dpa

Das Haus «Liebig 34» in Berlin-Friedrichshain - ein Symbol der linksradikalen Szene, um das lange heftig gestritten wurde - war am Freitagmorgen unter Protest geräumt worden.