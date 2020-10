Demonstranten versammeln sich nach Räumung von «Liebig 34»

Nach der Räumung des Hauses «Liebig 34» in Berlin-Friedrichshain haben sich am Freitagabend mehrere Kleingruppen in und rund um den Monbijoupark zum Protest versammelt. Nach Angaben der Polizei waren 500 Teilnehmer zu einer Demonstration um 21.00 Uhr angemeldet.

© dpa

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Wegen der Demonstration, und weil «mit weiteren Aktionen im Zusammenhang mit Liebig34 zu rechnen ist, sind wir weiterhin mit etwa 1900 Kolleginnen & Kollegen im Einsatz», teilte die Polizei am Abend auf Twitter mit.

Das Haus «Liebig 34» - ein Symbol der linksradikalen Szene, um das lange heftig gestritten wurde - war am Freitagmorgen unter Protest geräumt worden. 57 Menschen zählte die Polizei im Gebäude. Die Beamten stellten demnach die Personalien fest und entließen sie. Ermittelt werde wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch. Im Zusammenhang mit anderen Protestaktionen seien etwa 50 weitere Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitagabend auf Twitter mit.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr