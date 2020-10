Zerstörungen im geräumten Haus: Türen und Fenster vernagelt

Das geräumte Haus «Liebig 34» in Friedrichshain ist von den Bewohnerinnen in einem chaotischen und teilweise verwüsteten Zustand hinterlassen worden.

In Küchen standen noch Essensvorräte wie Reis und Bier, in manchen Zimmer lagen alte Matratzen und Schlafsäcke auf dem Boden. Radikale Parolen standen an den Wänden, daneben hingen politische Plakate. Im Treppenhaus war zu lesen: «Hoch leben die rechthabenden und allwissenden Revolutionärinnen» und «Welcome to Hell 34». Im Erdgeschoss neben der Eingangstür lag eine männliche Schaufensterpuppe ohne Arme und Kopf und mit zwei Messern in der Brust.