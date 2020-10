Einige hundert Demonstranten nahe «Liebig 34»

Rund zwölf Stunden vor der Räumung des besetzen Hauses «Liebig 34» haben sich am Donnerstag einige hundert Demonstranten in der Nähe versammelt. Sie standen vor einer kleinen Konzertbühne in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain, auf der am Donnerstagabend eine Hip-Hop-Band auftrat. Die Stimmung war friedlich. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vertreten und hatte die Straßen in der Umgebung für Autos gesperrt.

Das Haus in der Liebigstraße ist eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin. Mehrere tausend Polizisten sollen in der Nacht zu Freitag und den folgenden 24 Stunden im Einsatz sein, darunter Unterstützung aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.