Bericht: Steinwürfe kurz vor «Liebig 34»-Räumung

Kurz vor der geplanten Räumung des besetzten Hauses «Liebig 34» in Berlin-Friedrichshain ist es nach einem Medienbericht zu kleineren Gewaltausbrüchen in der Nähe des Gebäudes gekommen.

Angreifer hätten in der Nacht zu Donnerstag in der Rigaer Straße Steine und Glasflaschen voll Farbe auf Polizisten geworfen, berichtete ein «B.Z.»-Nachtreporter über Twitter. Das besetzte Gebäude soll am Freitagmorgen geräumt werden.