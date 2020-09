Räumung von «Liebig 34»: «Bereitet euch auf Kampf vor»

Die linksradikale Szene hat heftigen Widerstand gegen die angekündigte Räumung des Hauses «Liebig 34» in Friedrichshain angekündigt.

«Steht zusammen und bereitet euch auf den Kampf vor», hieß es am 17. September 2020 im Twitter-Kanal «Liebig 34 bleibt». Zuvor wurde angekündigt: «Jede Räumung hat ihren Preis» und «Lasst uns die Räumung zum Desaster machen». Im linksradikalen Internetportal Indymedia stand bereits am Mittwoch: «Wir sind wütend, aber entschlossen. Wir werden die Liebig 34 nicht ohne weiteres aufgeben.»

Am Dienstag hatte der Gerichtsvollzieher den Bewohnerinnen mitgeteilt, dass er am 9. Oktober um 7.00 Uhr zur Übernahme des Hauses erscheinen werde. Der Anwalt des Bewohner-Vereins, Moritz Heusinger, kündigte daraufhin an: «Wir werden uns gegen den Räumungstermin juristisch wehren.» Eine Räumung wäre rechtswidrig.