Senator Scheel plant Wohnungs- und Mietenkataster

Berlins Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel plant den Aufbau eines Wohnungs- und Mietenkatasters. Eine solche Datenbank für den kompletten Wohnraum in Berlin gebe genauer Auskunft über die Mietenentwicklung als etwa ein Mietspiegel, sagte der Linken-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Übersicht über ortsübliche Mieten soll Menschen vor Mieterhöhungen schützen

Vorbild für die Pläne seien bereits bestehende Wohnungskataster in Skandinavien, Österreich oder der Schweiz. «Wir planen, drei Gutachten in Auftrag zu geben. Diese sollen darstellen, welche Vor- und Nachteile solche Kataster in den unterschiedlichen Ländern haben und was verbessert werden könnte», erläuterte Scheel. «Auf der Grundlage dieser Ergebnisse arbeiten wir dann weiter.» Der Berliner Mietspiegel umfasst das Mietniveau von rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin. Er gibt eine Übersicht über ortsübliche Mieten und soll Menschen so vor Mieterhöhungen schützen, die über das ortsübliche Maß hinausgehen. Ob das gelingt, ist offen - Instrumente wie die Mietpreisbremse des Bundes gelten bislang als wenig wirksam.