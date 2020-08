Scheel soll zurückgetretene Senatorin Lompscher beerben

Der Berliner Staatssekretär für Wohnen, Sebastian Scheel (Linke), soll neuer Stadtentwicklungssenator im rot-rot-grünen Senat werden. Der Linke-Landesvorstand schlug den 44-Jährigen am Montagabend als Nachfolger für die vor zwei Wochen zurückgetretene Senatorin Katrin Lompscher vor.

Scheel war viele Jahre Abgeordneter im sächsischen Landtag, ehe ihn Lompscher im Februar 2017 als Staatssekretär für Wohnen in ihre Senatsverwaltung holte. Er trat damals die Nachfolge des stasibelasteten Kurzzeitstaatssekretärs Andrej Holm an und - so heißt es - arbeitete sich schnell in eine Vielzahl von Themen ein.