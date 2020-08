Keine weiteren Krawalle nach Räumung von Kiezkneipe

In der Nacht zum Samstag hat es wegen der Räumung der umkämpften linken Kiezkneipe «Syndikat» in Berlin-Neukölln keine weiteren Krawalle mehr gegeben. Etwa ab Mitternacht habe sich die Lage beruhigt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Auch weitere Festnahmen habe es nicht gegeben. Beamte seien dort aber nach wie vor im Einsatz.

Die Kneipe hatte seit längerem keinen Mietvertrag mehr, die Betreiber wollten aber nicht ausziehen. Am Freitagabend hatte es dann wegen der Räumung zunächst erneut Protest gegeben. Zu der Demonstration sei spontan aufgerufen worden, hieß es. Laut «Tagesspiegel» kam es am späteren Abend zu Rangeleien zwischen Aktivisten und Einsatzkräften. Aktivisten hätten Pyrotechnik gezündet und Steine auf die Polizei geworfen, diese habe Pfefferspray eingesetzt. Ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums äußerte sich dazu auf Anfrage nicht.

Weit mehr als Tausend Menschen hatten in der Nacht zum Freitag und am Morgen in den Straßen rund um die Kneipe laut und zum Teil aggressiv gegen die Räumung protestiert. Vereinzelt kam es dabei auch zu Steinwürfen auf Polizisten und zu Rangeleien.

Die Polizei nahm mehr als 40 Menschen fest. Mehrere Hundert Beamte waren im Einsatz. Ein weiterer Protest am Nachmittag sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher.