Kiezkneipe «Syndikat» geräumt: Weitere Proteste am Abend

Nach der Räumung der umkämpften linken Kiezkneipe «Syndikat» in Berlin-Neukölln richtet sich die Polizei auf eine weitere Demonstration am Freitagabend ein. Die Polizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher. Zu der Demonstration sei spontan aufgerufen worden.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) sagte in der RBB-Abendschau, viele wollten weiter protestieren. Es sei eine wichtige Institution im Bezirk verloren gegangen.

In der Nacht zum Freitag und am Morgen hatten weit mehr als Tausend Menschen in den Straßen rund um die Kneipe laut und zum Teil aggressiv gegen die Räumung protestiert. Vereinzelt kam es dabei auch zu Steinwürfen auf Polizisten und zu Rangeleien.