Linke wollen keinen «Schnellschuss» bei Lompscher-Nachfolge

Die Berliner Linkspartei will sich nach dem Rücktritt von Wohnungssenatorin Katrin Lompscher die nötige Zeit für eine Nachfolgelösung nehmen.

«Wir wollen keinen Schnellschuss», sagte die Vorsitzende Katina Schubert am 03. August 2020 der Deutschen Presse- Agentur. In den Parteigremien seien in nächster Zeit Beratungen über einen Personalvorschlag geplant. Zunächst müsse es aber möglich sein, nach dem überraschenden Schritt Lompschers einmal «durchzuschnaufen». In der rot-rot-grünen Koalition hat die Linke das Vorschlagsrecht für die Leitung des Ressorts für Stadtentwicklung und Wohnen.