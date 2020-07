Wohnungswirtschaft beklagt «Beschränkungen» durch Politik

Die Berliner Wohnungswirtschaft beschwert sich über «immer größere Beschränkungen», die ihr die Politik auferlege. Der Spagat zwischen Erfordernissen wie Neubau, mehr Barrierefreiheit oder Klimaschutz auf der einen Seite und Investitionsbremsen wie dem Mietendeckel auf der anderen Seite werde immer größer, sagte Maren Kern, Vorstand des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), am Donnerstag. Hinzu kämen explodierende Baupreise und immer teurere Grundstücke.

«Diese Widersprüche hinterlassen bereits ihre Spuren», berichtete Kern. So hätten die BBU-Mitgliedsunternehmen 2019 zwar mit 2,7 Milliarden Euro so viel investiert wie noch nie. Das sei aber deutlich weniger als das ursprünglich geplante Volumen von 3,2 Milliarden Euro. Ob es zu der in diesem Jahr geplanten Steigerung auf 3,8 Milliarden Euro komme, sei offen.