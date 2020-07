Verband beruhigt Mieter in Corona-Krise: «Wohnen sicher»

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hat den Mietern versichert, dass sie weiterhin nicht mit Kündigungen wegen finanzieller Engpässe in Folge der Corona-Krise rechnen müssen.

Mietstundungen von 0,23 Prozent im April und Mai

Der BBU hat rund 350 Mitgliedsunternehmen in Berlin und Brandenburg mit gut einer Million Wohnungen. Das entspricht in beiden Ländern jeweils etwas mehr als 40 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes. Im April und Mai gab es bei 0,23 Prozent der Mieter Mietstundungen, im Juni lag die Quote bei 0,23 Prozent, so Kern.