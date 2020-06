Räumungstermin für Kiezkneipe «Syndikat»: Proteste geplant

Angesichts eines neuen Räumungstermins für die umkämpfte Neuköllner Kiezkneipe «Syndikat» im August haben linke Initiativen zu Protesten aufgerufen.

Am 1. August und am Tag X, also dem Tag der Räumung, solle es Demonstrationen geben, kündigten verschiedene Gruppen auf der linksextremen Internetseite Indymedia an. Laut den Betreibern des Syndikats im Neuköllner Schillerkiez gibt es einen Räumungstermin am 7. August 2020 um 9.00 Uhr. Die Kneipe hat seit längerem keinen Mietvertrag mehr, will aber nicht ausziehen.